Résultat de l’adjudication du 17 avril 2018 : Souscription de bons de Trésor pour 100 MDH

mardi, 17 avril, 2018 à 17:52

Rabat – Un montant de 100 millions de dirhams (MDH) a été desservi sur un total de plus de 2,6 milliards de dirhams (MMDH), lors de l’opération d’émission de Bons de Trésor par adjudication du 17 avril 2018, indique la Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l’Economie et des Finances.