Retail : Inwi Money et FMCG.ma s’allient pour le développement des services financiers

jeudi, 30 mai, 2024 à 15:33

Marrakech – Inwi Money, filiale de l’opérateur global inwi et FMCG.ma, une startup innovante opérant dans l’industrie de la grande consommation au Maroc, ont annoncé jeudi la signature d’un partenariat stratégique lors de la 2ème édition du GITEX Africa, qui se tient à Marrakech du 29 au 31 mai 2024.

Ce partenariat stratégique vise à stimuler le développement des services financiers dans le retail s’appuyant sur des mécanismes de fidélisation de toute la chaine de valeur, indique Inwi dans un communiqué.

Cette collaboration technologique illustre concrètement les efforts déployés par Inwi Money pour la diversification des moyens de paiements au Maroc. Elle contribuera ainsi à accélérer l’inclusion financière du plus grand nombre et à favoriser la dématérialisation des transactions en espèce.

Lauréate du Prix inwiDays lors de l’édition 2023 dédiée à la Retailtech, FMCG.ma est reconnue pour sa capacité à gérer des milliers de points de vente grâce à son système d’Order-Taking doté d’une capacité d’analyse intelligente.

Avec plus de 20.000 points de vente répartis dans plusieurs régions du Royaume, FMCG.ma est désormais un acteur clé dans le secteur de la grande consommation au Maroc et dans la digitalisation du processus de distribution entre les grands fournisseurs et les détaillants.

Ce partenariat entre Inwi Money et FMCG.ma permettra aux commerçants et aux détaillants d’accéder plus facilement à des services financiers innovants tout en bénéficiant des programmes de fidélité développés par FMCG.ma.

Tout en s’inscrivant dans une dynamique de digitalisation du secteur de la grande consommation, ce partenariat consolide la collaboration étroite entre l’opérateur global Inwi et les startups marocaines, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de développement de solutions innovantes adaptées aux besoins des professionnels et des consommateurs marocains, conclut le communiqué.