Retraite – Régimes de base: 572,9 mille nouveaux cotisants en 2019 (ACAPS)

dimanche, 3 janvier, 2021 à 22:59

Rabat – L’effectif des nouveaux cotisants au sein des trois régimes de retraite de base au Maroc est passé de 565,3 mille cotisants en 2018 à 572,9 mille en 2019, indique l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) dans son rapport annuel sur le secteur de la prévoyance sociale.

Les effectifs des nouveaux actifs cotisants du Régime collectif d’allocation de retraite – Régime général (RCAR-RG) et de la Caisse marocaine des retraites – Régime de pensions civiles (CMR-RPC) ont connu des baisses respectives de 13,1% et 2,5%, alors que le nombre des nouveaux cotisants de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a augmenté de 2,3%, précise la même source.

Et de relever: “Les nouveaux actifs cotisants des régimes de base de sexe féminin représentent 33%. Leur âge moyen est de 31,2 ans contre 33 ans pour les hommes. L’âge moyen se situe à 27,5 ans pour le régime CMR-RPC, 30,3 ans pour le RCAR-RG et 31,9 ans pour la CNSS”.

Ainsi, les actifs cotisants ont atteint un effectif total de 4,4 millions à fin 2019, en hausse de 2,1% par rapport à 2018. Pour la CNSS, cet effectif s’est élevé à 3,5 millions de salariés, à 635.500 cotisants pour CMR-RPC, en baisse de 1,6% et à 172.900 cotisants pour le RCAR-RG, en augmentation de 13,3%.

Les évolutions dans les deux régimes du secteur public (CMR-RPC et RCAR-RG) proviennent essentiellement de l’affiliation, à partir de 2017, des professeurs des Académies régionales d’éducation et de formation (AREF) au régime général du RCAR au lieu du CMR-RPC.

Parallèlement, l’ACAPS fait savoir que le nombre d’employeurs adhérents aux régimes de retraite de base s’est établi à 256.620 adhérents en 2019 contre 239.836 enregistrés une année auparavant, indiquant que 98% de ces organismes adhèrent à la CNSS contre 2% d’établissements publics, de collectivités territoriales et des administrations publiques, assujettis aux régimes du secteur public (CMR-RPC et RCAR-RG).

Les employeurs adhérents à la CNSS ont ainsi atteint 251.500 entreprises, dont 25,3% opèrent dans le secteur du commerce, 16,6% dans les services et 16,1% dans la construction. Le secteur des activités financières et d’assurance a enregistré la plus forte hausse du nombre d’employeurs immatriculés, soit 12,5% par rapport à 2018, devançant le secteur du transport et entreposage (11%).