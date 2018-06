Réunion à Paris du comité de pilotage des plus grandes banques de développement mondiales avec la participation de la CDG

jeudi, 7 juin, 2018 à 10:47

Paris – Le comité de pilotage du club des 23 plus grandes banques nationales et régionales de développement dans le monde (International Development Finance Club-IDFC) a tenu, jeudi, à Paris sa première réunion sous-présidence française, avec la participation notamment de la Caisse de dépôt et de Gestion (CDG).