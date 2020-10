Réunion de concertation pour étudier les moyens de fournir un logement aux Marocains du monde (communiqué)

samedi, 31 octobre, 2020 à 12:27

Rabat – Les moyens de fournir un logement aux Marocains du monde et les motiver à investir dans le domaine de l’immobilier et de la construction tout en simplifiant les procédures et renforçant la mise en réseau entre les compétences et les différents acteurs du pays et de l’étranger ont été au menu d’une réunion de concertation tenue mercredi.