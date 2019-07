Réunion à Rabat du Comité conjoint chargé du suivi de l’ALE Maroc-USA

mardi, 16 juillet, 2019 à 13:44

Rabat – La 6ème session du Comité conjoint chargé du suivi de l’Accord de libre-échange Maroc-USA s’est tenue, mardi à Rabat, sous la co-présidence du ministre de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, Moulay Hafid Elalamy et du représentant adjoint du commerce des États-Unis pour l’Europe et le Moyen-Orient, Dan Mullaney.