Réunions FMI-BM: Mme Mezzour met en avant les avancées de la stratégie de numérisation au Maroc

mercredi, 20 avril, 2022 à 18:26

Washington – Lors d’un panel organisé mercredi dans le cadre des Réunions du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale, la ministre de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, Ghita Mezzour, a mis en avant la stratégie de numérisation des services publics au Maroc axée sur l’inclusion et l’établissement d’une relation de confiance entre les citoyens et l’administration.