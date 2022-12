Riyad: Ouverture du 1er Sommet sino-arabe de coopération et de développement avec la participation du Maroc

vendredi, 9 décembre, 2022 à 15:25

Riyad – Les travaux du Sommet sino-arabe de coopération et de développement se sont ouverts, vendredi à Riyad, avec la présence des chefs d’Etat arabes, des représentants des délégations arabes et du Président de la République populaire de Chine Xi Jinping.

Le chef du gouvernement Aziz Akhannouch représente Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux travaux de ce sommet, qui connaît une large participation de la Ligue des Etats arabes, de la République de Chine et des Présidents et Secrétaires généraux de plusieurs organisations régionales et internationales.

Ce premier sommet sino-arabe, qui constitue une étape clé dans le processus de partenariat entre les Etats arabes et la Chine, examinera les moyens de renforcer les relations bilatérales dans l’ensemble des domaines, les perspectives de coopération économique et du développement, sur la base des relations distinguées liant les deux parties.

Le sommet examinera également les mécanismes de mise en oeuvre de passerelles de communication, pour servir les intérêts mutuels des deux parties dans divers domaines, tels que la lutte contre la pauvreté, la sécurité alimentaire, le développement vert, le changement climatique, le commerce, l’industrie, le développement technologique et les objectifs du développement durable.

Il s’agit d’un mécanisme important permettant de développer l’échange d’expertises entre les pays arabes et la Chine et de faire face aux défis mondiaux actuels sur les plans politique, économique et culturel.

Il donnera une nouvelle impulsion au renforcement et le développement des relations sino-arabes, dans le sillages des transformations mondiales actuelles, et constituera une occasion de consolider les relations historiques entre les deux parties, d’approfondir la coopération dans l’ensemble des domaines, et renforcer les échanges entre leurs civilisations respectives.

Lors de ce sommet, les dirigeants arabes entendent oeuvrer pour hisser le niveau des relations avec la Chine, élaborer davantage de consensus dans les domaines de la gouvernance, du développement, de la sécurité et du dialogue civilisationnel.

La tenue du Sommet sino-arabe de coopération et de développement en Arabie Saoudite reflète l’intérêt porté par les dirigeants arabes et chinois au développement des aspects de coopération, à l’adaptation des orientations stratégiques des pays arabes avec la Chine, deuxième puissance économique mondiale, à l’élaboration d’une vision et de mécanismes d’entente communs et au lancement et soutien des initiatives qualitatives.