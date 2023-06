Le rôle ”essentiel” du Maroc dans les échanges entre l’Europe et l’Afrique mis en exergue à Bruxelles

Bruxelles – Le rôle ”essentiel” du Maroc en tant que passerelle entre l’Europe et l’Afrique et acteur important dans les échanges commerciaux et d’investissement entre les deux régions a été mis en exergue, jeudi, lors d’un forum international à Bruxelles.