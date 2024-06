Rome : Ouverture de la 175è session de la FAO, avec la participation du Maroc

lundi, 10 juin, 2024 à 19:10

Rome – Les travaux de la 175ème session de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) se sont ouverts, lundi à Rome, avec la participation du Maroc.

Le Maroc prend part à cette session, qui se poursuit jusqu’au 14 juin, avec une délégation présidée par l’Ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès des agences des Nations Unies à Rome, Youssef Balla, et composée du Secrétaire général du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Redouane Arrach, du représentant permanent adjoint, Abdellah Larhmaid, et de Reda Ayouch, directeur de la stratégie et des statistiques au ministère de l’Agriculture.

A cette occasion, la délégation marocaine a mis en exergue l’importance de la 33ème session de la Conférence régionale de la FAO pour l’Afrique, organisée du 18 au 20 avril 2024 à Rabat, en saluant les résultats réalisés à l’issue de cette conférence, constituant une plateforme importante pour les pays africains, en vue de réitérer leur engagement en faveur d’une croissance agricole durable et du renforcement du rôle de la FAO dans cette mission.

En sa qualité de Président de la conférence de la FAO pour l’Afrique durant les deux prochaines années, le Maroc a mis en avant l’engagement collectif des pays africains à contribuer au développement agricole, dans le cadre de la réalisation des ODD et de l’agenda 2030 dans le continent.

La délégation marocaine a également invité la FAO à renforcer son partenariat avec les pays africains membres, en vue d’optimiser leurs interventions et plus particulièrement dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route relative à l’élaboration du plan d’action pour l’après-Malabo, dans le cadre du Programme détaillé du développement de l’agriculture en Afrique (PDDAA).

La 175ème session du Conseil de la FAO va aborder des questions cruciales telles que les défis de la sécurité alimentaire mondiale, l’impact des événements géopolitiques sur les systèmes alimentaires et la mise en œuvre des initiatives agricoles régionales.

Composé de 49 membres, dont le Maroc, le Conseil de la FAO est le bras exécutif de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, et supervise la mise en œuvre de ses programmes et politiques.