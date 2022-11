Royal Air Maroc renforce son programme de vols vers l’Espagne et le Portugal

jeudi, 17 novembre, 2022 à 22:16

Madrid – La compagnie aérienne nationale Royal Air Maroc (RAM) renforce son programme de vols vers l’Espagne et le Portugal, et ce dans le cadre de son plan stratégique de développement, visant à ouvrir de nouvelles lignes et à relancer les liaisons suspendues lors de la pandémie du Covid-19.