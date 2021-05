La RSE, un facteur d’engagement et de rétention des talents

mercredi, 19 mai, 2021 à 13:24

Casablanca – Véritable enjeu stratégique et relai incontestable de croissance durable pour les entreprises, la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) s’impose également comme vecteur de rétention des talents et d’engagement pour les collaborateurs.

Lien entre l’entreprise et son environnement, la RSE, même si elle est importante pour la société, elle l’est tout autant pour l’entreprise elle-même. Son impact sur la marque employeur, sur l’attachement à l’entreprise et le fonctionnement interne n’est plus à démontrer.

Selon la première édition du Baromètre de la perception de la RSE, réalisée par le cabinet de conseil en RSE et conduite du changement, Déclic, et les “Rencontres Responsabilité & Performance”, les collaborateurs semblent avoir confiance en la démarche RSE de leur employeur et 86% d’entre eux déclarent qu’il s’agit d’un facteur d’attachement.

Menée auprès de 2.000 collaborateurs de sept grandes entreprises marocaines (LafargeHolcim Maroc, Orange, Cosumar, Lydec, HPS, Managem et AtlantaSanad), cette étude révèle que ce taux est plus important chez les plus de 35 ans (88%) que chez les moins de 35 ans (81%). En revanche, ni le niveau de management ni l’ancienneté n’ont d’impact significatif sur cette donnée.

Les résultats de ce Baromètre font également ressortir une forte volonté des collaborateurs de s’associer à l’engagement de l’entreprise. En effet, 88 % des répondants ont exprimé la volonté de s’engager notamment dans le cadre d’actions sociales et sociétales.

“La mise en place d’une démarche RSE et sa mise en œuvre ouvrent des champs d’opportunités importants en termes d’innovation durable, d’expérimentation mais aussi de confiance dans les relations de l’entreprise avec ses parties prenantes. C’est donc un vivier d’opportunités qu’il serait dommage de ne pas investir tant les retombées positives sont nombreuses pour l’entreprise en interne comme en externe”, a indiqué à la MAP, Radia Cheikh Lahlou, directrice du cabinet Déclic.

D’après Mme Cheikh Lahlou, également directrice des ‘Rencontres Responsabilité & Performance’, les résultats du Baromètre de la perception de la RSE montrent que les collaborateurs sont de plus en plus sensibles aux enjeux du développement durable, affirmant qu’il s’agit d’une opportunité à ne pas négliger pour les employeurs, afin de construire une marque employeur forte et renforcer le lien de confiance en interne.

Pour mettre à contribution le capital humain, les fonctions ressources humaines disposent de plusieurs leviers. Ainsi, selon l’experte, l’écoute, le dialogue et l’implication des collaborateurs et collaboratrices participent au bon fonctionnement des démarches RSE. “La création d’un réseau de relais ou d’ambassadeurs RSE peut participer à une meilleure diffusion de la culture RSE en interne et à la création d’une émulation collective autour de ces enjeux”, a-t-elle indiqué.

Le mécénat de compétence connaît également un engouement important au sein de certaines grandes organisations marocaines. “Une partie du temps de travail des collaborateurs et collaboratrices est consacré à des actions sociales et sociétales en dehors des murs de l’organisation”, a relevé Mme Cheikh Lahlou, notant que la participation à des actions sociales et sociétales ponctuelles restent les options les plus plébiscitées par les collaborateurs et les collaboratrices qui ont également exprimé d’être plus informés afin d’être mieux mobilisés.

Cette première édition du Baromètre, dans laquelle les collaborateurs ont partagé leur compréhension de la RSE et le regard qu’ils portent sur des enjeux devenus incontournables pour les grandes organisations marocaines, fait aussi état d’une compréhension mitigée entre l’engagement sociétal et la diversité des enjeux RSE. En effet, 46% des répondants identifient que la RSE est la contribution d’une entreprise à un développement durable tandis que 40% estiment qu’il s’agit de l’engagement sociétal (solidarité, dons, soutien à des associations).

En outre, une majorité écrasante (98%) des collaborateurs et collaboratrices jugent que la RSE est utile à la croissance de l’entreprise, ce qui démontre que le capital humain a désormais conscience de la nécessité de prendre en considération les enjeux du développement durable dans la vision portée par les entreprises.

La pluralité des enjeux qui composent une démarche RSE apparait également dans les réponses puisque 64% des répondants identifient une dimension RSE à leur fonction, principalement dans les sphères sociales et environnementales.

Par ailleurs, les répondants attendent de la démarche RSE de leur entreprise qu’elle ait avant tout un impact positif sur leurs conditions de travail et favorise leur bien-être professionnel. Ils plébiscitent ensuite un impact positif sur la société puis sur l’environnement.