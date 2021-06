RSE/Efficacité énergétique: La MDJS et l’AMEE signent une convention de partenariat

mercredi, 30 juin, 2021 à 18:15

Casablanca – L’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE) et la Marocaine des Jeux et des Sports (MDJS) ont signé, mardi à Rabat, une convention de partenariat visant à participer aux efforts nationaux en matière d’efficacité énergétique et d’économie verte, aussi dans le cadre de l’exemplarité de l’état et dans le rôle d’entreprise à mission de la MDJS.

Paraphée par Saïd Mouline, Directeur Général de l’AMEE et Younes El Mechrafi, Directeur Général de la MDJS, cette convention permettra à la MDJS de bénéficier de l’accompagnement technique de l’AMEE pour la définition d’une stratégie spécifique en matière d’efficacité énergétique dans le respect des meilleures pratiques à l’échelle mondiale, indiquent les deux parties dans un communiqué conjoint, ajoutant que cette action volontariste de la MDJS découle de l’exécution de son plan stratégique RSE 2020-2023.

A court terme, l’AMEE accompagnera la MDJS dans la réalisation d’un diagnostic énergétique couvrant aussi bien le siège de l’entreprise que son réseau de points de vente à travers le Royaume, fait savoir la même source, expliquant que ce diagnostic servira de base à l’élaboration d’une trajectoire menant la MDJS et son écosystème de partenaires vers l’excellence opérationnelle en matière d’efficacité énergétique.

Par ailleurs, l’AMEE apportera son expertise à la MDJS pour qu’elle réduise son empreinte carbone et celle de ses partenaires sur la planète. Les opportunités de compensation carbone identifiées donneront naissance à un portefeuille de projets concrets enrichissant la stratégie RSE 2020-2023 de l’entreprise.

Ce partenariat renforce la démarche RSE de la MDJS amorcée dès 2014 avec l’obtention du label RSE de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et démontre son engagement durable à être une institution pionnière et innovante en la matière.

La MDJS, en tant qu’entreprise citoyenne, s’engage par ailleurs à accompagner et à soutenir les efforts de sensibilisation nationale à l’efficacité énergétique et à l’économie verte menés par l’AMEE.