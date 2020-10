Ryanair annonce la reprise de ses activités au Maroc cet hiver

samedi, 24 octobre, 2020 à 9:59

Les Académies régionales de l’éducation et la formation (AREF) organiseront en novembre des concours pour le recrutement d’attachés économiques et administratifs, d’attachés pédagogiques et d’attachés sociaux dans les établissements d’enseignement public, a annoncé vendredi le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.