La saison estivale, une bouffée d’air pour l’industrie de la franchise

lundi, 21 juin, 2021 à 15:17

-Par : Lhassan Essajide-

Casablanca – Après plusieurs mois d’asphyxie et d’incertitudes, les derniers assouplissements des mesures préventives et l’approche de la saison estivale offrent, enfin, aux opérateurs de la franchise et du commerce organisé une bouffée d’air frais.