Salaires et revenus agricoles, principales sources de revenu des ménages marocains (HCP)

mardi, 18 mai, 2021 à 18:15

Casablanca – Les salaires, en milieu urbain, et les revenus agricoles, en milieu rural, constituent les principales sources de revenu des ménages marocains, indique mardi le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

“A l’échelle nationale, 38% des revenus des ménages proviennent des salaires, 44% en milieu urbain et 23% en milieu rural. Cette proportion est de 26,6% pour les 20% des ménages les moins aisés, 38% pour les 60% des ménages intermédiaires et 39,2% pour les 20% les plus aisés”, précise le HCP dans une note intitulée “Sources de revenu des ménages : Structure et inégalité”.