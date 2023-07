Salé : Focus sur le rôle de la diplomatie économique dans la collaboration entre les États

vendredi, 21 juillet, 2023 à 20:57

Salé – Le rôle de la diplomatie économique comme moyen de collaboration entre les États, en cette conjoncture politique internationale et régionale, a été au centre d’un panel tenu, vendredi à Salé, dans le cadre d’un séminaire initié par l’Union pour la Méditerranée (UpM) et le Policy Center for the New South (PCNS).