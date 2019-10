Salon du Cheval à El Jadida : Exposition historique des FAR sur “l’intérêt porté au Cheval sous la Dynastie Alaouite Chérifienne”

vendredi, 11 octobre, 2019 à 10:51

Rabat – En exécution des Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-major Général des Forces Armées Royales, les FAR participent à la 12ème édition du Salon du Cheval d’El Jadida du 15 au 20 octobre, à travers l’organisation d’une exposition historique sous le thème “L’intérêt porté au Cheval sous la Dynastie Alaouite Chérifienne”, réalisée par la Direction de l’histoire militaire.

Selon un communiqué de l’État-Major Général des FAR, cette exposition, riche de plus de 200 objets et agrémentée par des maquettes et des animations audiovisuelles, vise à faire la lumière sur la haute sollicitude des Souverains Alaouites Chérifiens envers le cheval et la Fouroussiya et à plonger les visiteurs dans l’histoire de la Glorieuse Dynastie Alaouite à travers des repères historiques où le cheval est cité comme symbole de la paix et de la grandeur du peuple marocain dont le destin se confond avec celui du Royaume Chérifien.

L’exposition est également une occasion pour les visiteurs de découvrir l’importance du cheval sous le règne de la Dynastie Alaouite Chérifienne, à travers le rôle de la cavalerie, son évolution, son organisation et sa formation ainsi que son équipement, mais surtout à travers les valeurs militaires qui caractérisent le cavalier marocain, poursuit le communiqué.

L’exposition s’articule autour de plusieurs thématiques dont “Les Souverains Alaouites: une Histoire écrite à dos de cheval”, “Le Cheval dans le patrimoine marocain”, “La Cavalerie : fer de lance de l’Armée Sultanienne” et “Vingt ans de Haute Sollicitude Royale envers le cheval et la Fouroussiya”.

Dans le sillage de cette exposition, l’Inspection de la Cavalerie des FAR présentera un stand placé sous le thème “le rôle du cheval militaire dans les écosystèmes marocains”. Dans ce cadre, l’École Royale de Cavalerie des FAR anime des activités dynamiques à travers des démonstrations équestres (Carrousel), des matchs de Hors-ball et des compétitions équestres, conclut le communiqué.