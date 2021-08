Samsung Electronics présente sa vision du développement durable “Galaxy for the Planet”

jeudi, 12 août, 2021 à 18:21

Casablanca- Samsung Electronics a dévoilé “Galaxy for the Planet”, une plate-forme de développement durable de la branche mobile s’appuyant sur l’innovation et la collaboration ouverte, afin de déployer des mesures de protection du climat concrètes dans l’ensemble de l’entreprise.

“Cette démarche vise à réduire l’empreinte écologique de l’entreprise et à diminuer la consommation de ressources, de la production à l’élimination des produits Galaxy”, a indiqué l’entreprise dans un communiqué, relevant qu’une première série d’objectifs doit être atteinte d’ici 2025.

“Nous pensons que chacun a un rôle à jouer pour fournir des solutions innovantes qui protègent la planète pour les générations à venir. Samsung est conscient que ses efforts doivent être à la hauteur de sa taille, de son influence et de l’ampleur de l’écosystème Galaxy dans le monde entier”, a déclaré TM Roh, président et chef des activités de communication chez Samsung Electronics, cité dans le communiqué.

“Galaxy for the Planet est une étape importante dans notre cheminement vers la création d’un monde plus durable, et nous le ferons avec l’ouverture, la transparence et la collaboration qui animent tout ce que nous faisons”, a-t-il ajouté.

Un meilleur bilan écologique d’ici 2025

Samsung a la conviction que l’intégration de pratiques durables à chaque étape de la production est essentielle pour minimiser l’impact environnemental, et créer un avenir meilleur pour les populations du monde entier et la prochaine génération d’innovatrices et d’innovateurs. Samsung s’efforcera d’atteindre ses objectifs d’ici 2025 et cherchera à approfondir ses engagements pour relever de nouveaux défis au-delà de cette date.

– Utilisation de matériaux recyclés dans tous les nouveaux appareils mobiles d’ici 2025

Pour promouvoir une économie plus circulaire, Samsung investit dans des matériaux écologiques nouveaux et innovants. Avec pour objectif de mettre en œuvre des matériaux recyclés dans tous les nouveaux appareils mobiles d’ici 2025, Samsung en intégrera différents types dans ses produits, en tenant compte de leur résistance, de leur esthétique et de leur durabilité.

– Élimination de tous les plastiques des emballages des appareils mobiles d’ici 2025

Samsung s’efforce d’éliminer totalement les plastiques à usage unique des emballages de produits d’ici 2025 en réduisant, supprimant ou remplaçant les ressources et matériaux inutiles traditionnellement utilisés pour l’emballage des appareils, et en intégrant des solutions respectueuses de l’environnement.

– Réduction la consommation électrique de tous les chargeurs de smartphones en mode veille à moins de 0,005 W d’ici 2025

Samsung mise sur des technologies d’économie d’énergie permettant d’accroître l’efficacité énergétique et de réduire la consommation électrique. Samsung est parvenu à réduire la consommation électrique en mode veille de tous ses chargeurs de smartphones à 0,02 W, ce qui représente l’une des valeurs les plus efficaces sur le plan énergétique dans le secteur de la téléphonie mobile. Pour capitaliser sur ces progrès, Samsung s’efforcera de réduire la consommation électrique de ses chargeurs de smartphones en mode veille à moins de 0,005 W d’ici 2025.

– Aucune mise en décharge de déchets à partir de 2025

Samsung minimise la production de déchets sur les postes de travail de sa branche mobile et s’est fixé pour objectif de ne plus envoyer de déchets en décharge à partir de 2025. Samsung s’efforcera également de réduire ses déchets électroniques à l’échelle mondiale en optimisant le cycle de vie de ses produits, en améliorant ses processus de conception et en mettant en œuvre des initiatives telles que G Galaxy Upcycling, Certified Re-Newed et Trade-In.

De nouvelles pistes pour un avenir plus durable

L’entreprise s’engage à rendre compte de ses progrès en toute transparence et à collaborer avec d’autres entreprises du secteur et divers partenaires sur la voie du développement durable.

“Samsung s’engage à développer des solutions assurant un avenir meilleur à la population et à notre planète. Nous sommes toutefois conscients que nous ne pouvons pas y parvenir seuls: cette lutte commune pour la planète n’est pas une compétition”, a déclaré Stephanie Choi, Senior Vice President & Head of Marketing Team, Mobile Communications Business, Samsung Electronics.

“Nous mettons tout en œuvre pour collaborer en toutes circonstances. Nos partenariats stratégiques entre secteurs, industries et marchés nous permettent d’exercer un impact positif dans le monde entier et de contribuer à un avenir plus durable”, a-t-elle dit.

Les produits Samsung sont conçus pour avoir le moins d’impact possible sur l’environnement au cours de leur cycle de vie. Y contribuent notamment les semi-conducteurs à faible consommation d’énergie, les emballages durables, les technologies économes en énergie et la possibilité de réutiliser les anciens appareils. Les progrès de Samsung en matière de développement durable sont présentés dans le rapport de durabilité 2021.