Samsung lance deux montres connectées Galaxy Watch4 et Watch4 Classic

vendredi, 13 août, 2021 à 10:04

Casablanca – Samsung Electronics Co., Ltd. a annoncé le lancement de deux nouvelles montres connectées, Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic, marquant un nouveau chapitre de l’innovation en matière de montres intelligentes.

Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic sont les premières montres intelligentes à utiliser le nouveau Wear OS optimisé par Samsung, créé conjointement avec Google, et sont équipées de One UI Watch, offrant l’interface utilisateur la plus intuitive de Samsung jusqu’à présent, indique l’entreprise dans un communiqué.

La série Galaxy Watch4 est renforcée par une performance matérielle avancée et offre une expérience utilisateur plus connectée et plus fluide que toutes les versions précédentes, ajoute la même source, notant que le design de ces nouveaux appareils a été complètement repensé pour offrir aux utilisateurs les meilleurs outils pour prendre leur bien-être en main.

“Nous avons vu une incroyable croissance pour la série Galaxy Watch. Les consommateurs ont découvert les avantages pour la santé et la commodité des appareils connectés”, a dit Dr TM Roh, Président et chef des Activités de Communication, Samsung Electronics, cité par le communiqué.

“Nous comprenons que le chemin vers la santé diffère d’une personne à une autre, alors nous avons conçu une forte suite de fonctionnalités bien-être pour offrir aux gens une compréhension plus profonde et plus utile de leur condition physique”, a-t-il ajouté.

La suite de fonctionnalités bien-être la plus avancée sur un appareil Samsung

La Galaxy Watch4 est équipée du révolutionnaire capteur BioActive de Samsung, doté d’un design plus petit et compact qui n’enlève rien à la précision des mesures. Ce nouveau capteur utilise une seule puce pour opérer 3 puissants capteurs avec précision, comme la fréquence cardiaque optique et l’analyse d’impédance bioélectrique, pour que les utilisateurs puissent faire le suivi de leur rythme cardiaque, la mesure de leur taux d’oxygène dans le sang, surveiller la tension artérielle et pour la première fois, calculer leur composition corporelle.

Le nouvel outil de mesure de la composition corporelle donne aux utilisateurs une compréhension plus profonde de leur bien-être et de leur condition physique, avec des mesures clés, notamment la masse musculaire, le métabolisme de base, le pourcentage de l’eau et de graisse corporelles dans le corps. Les utilisateurs peuvent maintenant facilement consulter leur composition corporelle depuis leur poignet avec seulement deux doigts. En environ 15 secondes, le capteur de la Galaxy Watch4 captera 2.400 points de données.

Ces montres intelligentes sont équipées d’une panoplie de fonctionnalités de bien-être pour vous aider à faire le suivi de vos activités quotidiennes et garder la motivation à donner le meilleur de vous-mêmes, indique l’entreprise.

Choisissez parmi un large éventail d’entraînements guidés, profitez de défis de groupe avec vos amis et votre famille, ou transformez votre salon en un espace d’entraînement à la maison en connectant votre Galaxy Watch4 à votre télévision intelligente Samsung, où votre décompte des calories et votre fréquence cardiaque apparaîtront sur l’écran pour un suivi plus facile. Lorsque vous êtes prêts à vous reposer, la Galaxy Watch4 offre le tableau le plus complet de votre rythme de sommeil jusqu’à présent. En plus de la détection du son de vos ronflements, votre montre intelligente mesure votre taux d’oxygène dans le sang pendant que vous dormez. Avec les scores avancés de sommeil, vous pouvez en apprendre plus sur vos habitudes de sommeil pour mieux vous reposer.

L’expérience mobile ultime, avec One UI Watch et Wear OS optimisé par Samsung

La simplicité, la facilité et l’efficacité sont des caractéristiques clés de la plateforme de montres intelligentes Galaxy, et avec le tout nouveau One UI Watch et Wear OS optimisé par Samsung, nous avons fait de l’expérience de montre intelligente Galaxy quelque chose d’encore plus simple, souligne la même source.

Avec One UI Watch, les paramètres importants tels que les heures à Ne pas Déranger et les appelants bloqués sont automatiquement synchronisés. La fonctionnalité Auto Switch permet à vos écouteurs de basculer le son entre votre téléphone et votre montre, en fonction de l’utilisation. Vous pouvez également facilement contrôler votre expérience mobile avec Bixby, le cadre de la montre et les contrôles gestuels. Bougez votre avant-bras de haut en bas deux fois afin de recevoir des appels et faites pivoter votre poignet deux fois pour les rejeter les appels et les alarmes.

La série Galaxy Watch4 est également la première génération de montres intelligentes à être dotée de Wear OS optimisé par Samsung, une nouvelle plateforme qui rehausse tous les aspects de l’expérience de montre intelligente. Conçue par Samsung et Google, cette plateforme de pointe vous laisse profiter d’un écosystème expansif directement depuis votre poignet avec des applications populaires de Google telles que Google Maps et des services favoris de Galaxy comme SmartThings et Bixby.

La nouvelle plateforme inclut aussi un soutien pour les principales applications tierces, telles que Adidas Running, Calm, Strava, et Spotify.

“En plus de nos appareils avancés et notre interface utilisateur encore plus intuitive, vous pouvez profiter d’expériences intégrées, fluides et pratiques avec votre Galaxy Watch. Par exemple, notre compas intégré amélioré travaille en parallèle avec Google Maps pour faciliter l’exploration d’un nouvel endroit”, note la même source.

Des performances puissantes directement sur le poignet

Cette incroyable expérience est soutenue par des améliorations importantes, incluant un processeur amélioré, des affichages riches et une mémoire étendue. La série Galaxy Watch4 est dotée du premier processeur 5 nm dans une montre Galaxy, avec un CPU 20% plus rapide et 50% plus de mémoire vive, et d’une unité graphique 10 fois plus rapide que la génération précédente de montres intelligentes Samsung. Cela signifie que le défilement et le multitâche sur la série Galaxy Watch4 sont fluides et sans effort. Les images sont également plus nettes et distinctes grâce à une résolution d’affichage améliorée allant jusqu’à 450 x 450 pixels. Avec un impressionnant 16 Go de mémoire, vous aurez un espace de stockage suffisant pour télécharger et stocker vos applications préférées, votre musique et vos photos, avec la certitude de la plateforme de sécurité Samsung Knox.

Le leadership de Samsung en technologie eSIM permet aux utilisateurs de profiter de la liberté de laisser leur téléphone derrière eux, sachant que leur appareil de la série Galaxy Watch4 se synchronise automatiquement. Une batterie fiable est essentielle sur une montre intelligente et avec plus de 40 heures de batterie sur les appareils de la série Galaxy Watch4, vous en aurez plus qu’assez pour garder la charge lors d’une nuit en camping. En outre, trente minutes de chargement vous donne jusqu’à 10 heures de batterie.

Prix et Disponibilité

La Galaxy Watch4 et la Galaxy Watch4 Classic seront disponibles en précommande à partir du 11 août 2021 et pour achat à partir du 27 août 2021. Les deux montres présentent une silhouette élégante et iconique, avec des boîtiers plus fins que les générations précédentes de montres intelligentes Samsung, et fournissent une variété de bracelets et de cadrans pour répondre aux goûts des utilisateurs, afin que votre montre ait l’air d’avoir été conçue spécialement pour vous.

La Galaxy Watch4, notre option moderne et minimaliste conçue pour une utilisation polyvalente tout au long de la journée, viendra en 40 mm et en 44 mm, à partir de 2.249 dirhams (DH). Au lancement, la variante 40 mm sera disponible en noir, argent et en rose gold, alors que la variante 44 mm sera offerte en noir, argent et dans un vert sophistiqué.

Pour ceux qui recherchent un design de montre intelligente premium et intemporel, avec notre cadre tournant apprécié des fans, la Galaxy Watch4 Classic commencera à un prix de 3.249 DH et sera disponible en variantes 42 mm et en 46 mm en noir et argent.