Samsung Maroc et le ministère de l’Éducation nationale célèbrent les résultats de leur partenariat

jeudi, 31 mars, 2022 à 17:53

Casablanca – Samsung Maroc et le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, ont récompensé, lors d’une cérémonie organisée mercredi à Rabat, les participants, gagnants et lauréats des projets développés dans le cadre de leur partenariat pour la digitalisation de l’éducation et l’apprentissage numérique au Maroc.

Les prix, décernés aux enseignants du secteur public, participants, gagnants et lauréats des projets, s’inscrivent dans le cadre d’un partenariat entre Samsung Maroc et le ministère visant à transmettre aux enseignants, et éventuellement aux élèves, des compétences à l’épreuve du temps et une compréhension pratique des technologies qui façonneront leur avenir, assurant ainsi une croissance durable du monde grâce à l’innovation dans le domaine de l’Éducation, indique un communiqué de Samsung.

Le ministre de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, a déclaré à cette occasion que “nous célébrons aujourd’hui les initiatives et les efforts visant à encourager l’éducation et l’apprentissage numérique, tel que stipulé dans la loi-cadre qui incite à améliorer la qualité de l’enseignement et l’excellence de l’école marocaine, notamment en développant les ressources numériques et en promouvant l’intégration des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) dans l’éducation, afin de stimuler l’innovation pédagogique”.

Dans la continuité des objectifs du ministère en termes de digitalisation de l’éducation, convergeant avec la vision de Samsung, des projets constructifs ont été lancés, “Samsung Smart School” a réussi à accompagner les écoles rurales n’ayant qu’un accès restreint à la technologie, souligne le communiqué.

Il s’agit d’un projet que le ministère de l’Éducation Nationale, du Préscolaire,e t des Sports continue à évaluer et suivre sur le terrain. Ainsi, les deux programmes nationaux Best Edu App & TelmidTice sont destinés à développer des applications pédagogiques mobiles sur système Android et alimenter le portail du soutien scolaire TelmidTice, qui permet l’accès à l’information et l’éducation en ligne, en digitalisant les contenus pédagogiques pour les élèves.

Pour sa part, le Président de Samsung Electronics Maghreb Arab (SEMAG), Dohee Lee, a affirmé qu’u cours des dernières années, “nous avons travaillé auprès du Ministère de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports pour fournir aux élèves et aux enseignants au Maroc des solutions innovantes, visant à démocratiser l’utilisation des nouvelles technologies et des compétences innovantes dans l’apprentissage et à l’école, qui façonneront l’avenir des élèves de l’école publique, donnant ainsi naissance à une génération de solutionneurs distingués”.

En 2019, le projet “Samsung Innovation Campus” a été lancé pour renouveler l’engagement de Samsung Maroc envers l’enrichissement de l’éducation au pays.

Ce projet consiste à équiper un centre de formation en matériel informatique et téléviseurs dans les Académies régionales de l’Education et de Formation (AREFs) et offre l’opportunité de bénéficier d’une formation pratique et approfondie dans le domaine des technologies (en Python – Arduino – Scratch – Algorithm) et de faire émerger des talents créatifs avec de meilleures perspectives d’emploi.

Le projet s’est vu étendre dans toutes les régions du Royaume dans lesquelles tous les aspects du programme ont été couverts. Plus de 3752 élèves des lycées publics ont bénéficié de l’initiative, par le moyen de 279 ateliers pendant l’année scolaire 2019/2020, et plus de 6685 élèves en 592 ateliers pour l’année 2020/2021.

Le programme ‘‘Samsung Innovation Campus’’ confirme l’engagement des deux parties envers l’éducation au Royaume, ainsi que leur détermination à maintenir ce partenariat dans la poursuite de la réussite des initiatives renforçant les capacités des enseignants, et des étudiants en matière d’usage des nouvelles technologies de l’information et de la communication, afin d’encourager l’innovation.

Dans la continuité de cette initiative, Samsung Maroc compte se mobiliser davantage et renforcer le projet Samsung Innovation Campus en certifiant également les élèves ayant bénéficié du programme, en plus de la formation d’autres enseignants à travers le Royaume. Pour officialiser cet objectif, une convention de partenariat 2022 a été signée entre les deux parties, conclut le communiqué.