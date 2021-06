Samsung ouvre deux Pop-Up Stores à Rabat et à El Jadida

mardi, 22 juin, 2021 à 13:05

Casablanca – Le leader du numérique et de l’électronique, Samsung, a annoncé le lancement de deux Pop-Up stores à Rabat et à El Jadida.

“Pour fêter en beauté la saison estivale et être plus proche de ses utilisateurs fidèles ainsi que des consommateurs marocains, Samsung lance deux nouveaux Pop-Up stores, des magasins éphémères, sous forme de stands dans les allées du centre commercial Label Gallery Rabat et El Jadida”, indique Samsung dans un communiqué.

L’ouverture de ces deux magasins de proximité porte le nombre total de Brandshops Samsung au Maroc à 21 points de vente (Casablanca, Mohammedia, Rabat, Témara, Marrakech, Fès, Tanger, Agadir, Tétouan, Kénitra, Taza et Oujda), ajoute la même source, notant que d’autres ouvertures sont programmées.

“Ces implantations permettront à la marque de renforcer sa présence dans tout le pays, d’être plus proche des clients et d’aller à la rencontre des consommateurs marocains”, explique le top management de Samsung Maroc, cité par le communiqué.

Ainsi, afin d’établir de meilleures relations avec les clients, plusieurs services sont offerts sur place dès le lancement. En effet, ces points de vente permettront aux visiteurs d’avoir accès à des produits authentiques et de bénéficier de la garantie sur les produits achetés. Un smart switch permettant le transfert de données est offert aux visiteurs sur place.

En visitant ces pop-up stores, le consommateur pourra pénétrer dans l’univers de Samsung et partager une expérience privilégiée, unique et interactive avec des représentants de la marque et d’experts dédiés, pour mieux faire connaître les fonctionnalités d’un produit ou service, via des démonstrations et des explications.

La marque souhaite ainsi donner au public l’opportunité de tester les produits Samsung et d’expérimenter, par la même occasion, le pouvoir de l’innovation et de la technologie de pointe.

“Fidèles au Slogan de la marque ‘Inspirer le monde, créer le futur’, ces nouveaux points de vente visent à améliorer le quotidien des utilisateurs”, conclut le communiqué.