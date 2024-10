SAPOM 2024: Rencontre de communication et de sensibilisation au profit des agriculteurs

jeudi, 17 octobre, 2024 à 17:23

Midelt – Une rencontre de communication et de sensibilisation a été, organisée jeudi à Midelt, au profit des agriculteurs et ce en marge de la 4ème édition du Salon national de la pomme (SAPOM 2024) qui se poursuit jusqu’au 19 octobre.

Organisée par l’association du SAPOM, cette rencontre a été l’occasion d’évoquer notamment les bonnes pratiques pour une meilleure production agricole, les moyens de lutter contre les insectes ravageurs qui attaquent le pommier et l’usage efficace et équilibré des éléments nutritifs des plantes.

La rencontre a également été l’occasion de souligner l’importance pour les agriculteurs de s’organiser dans le cadre de coopératives et des groupements de coopératives pour une meilleure production, valorisation et commercialisation de leurs produits, mais aussi pour assurer une optimisation des dépenses.

Les méthodes et les techniques innovantes susceptibles de garantir une meilleure adaptation aux changements climatiques ont également été mises en exergue lors de cette rencontre à laquelle ont pris part une centaine d’agriculteurs.

De même, un exposé a été présenté par les représentants de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) portant sur les missions de l’Office, l’importance d’obtention des autorisations sanitaires inhérentes aux produits alimentaires en sus de la procédure d’obtention des autorisations et agréments de l’ONSSA.

Les agriculteurs et les coopératives ayant assisté à cette rencontre ont également suivi des explications exhaustives fournies par les représentants de l’Office du développement de la coopération (ODCO), l’Office national du conseil agricole (ONCA) ainsi que d’une mutuelle d’assurance agricole.

Organisée sous la supervision du ministère de l’Agriculture, de la Pêche, du Développement rural et des Eaux et Forêts et en coordination avec la préfecture de Midelt, cette édition du SAPOM est placée sous le thème ” Développement durable de la filière du pommier dans les zones montagneuses”.

En marge du Salon, plusieurs activités ont été programmées dont des compétitions sportives, des soirées artistiques, une foire de l’artisanat et des spectacles de Tbourida.