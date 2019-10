SAR la princesse Mary : Le Maroc et le Danemark partagent une longue tradition de coopération dans le domaine du développement

vendredi, 4 octobre, 2019 à 15:09

Rabat- Le Maroc et le Danemark partagent une longue tradition de coopération dans le domaine du développement, a affirmé, vendredi à Rabat, SAR la princesse Mary, princesse héritière du Danemark.

Le Danemark et le Maroc partagent des relations très étroites, a souligné SAR la princesse Mary dans une déclaration à la presse en marge de sa participation à l’ouverture officielle du Festival Dialogue & Jeunesse, un événement destiné à soutenir l’innovation et l’entrepreneuriat chez les jeunes.

Elle a aussi souligné que les Rencontres Innovation & Jeunesse organisées du 30 septembre au 4 octobre 2019 à Rabat par le ministère de la Jeunesse et des Sports, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et le Programme de partenariat Danois-Arabe (DAPP) du ministère danois des Affaires étrangères constituent un très bon exemple de la qualité des relations bilatérales, relevant que ces rencontres avaient pour objectif de doter de jeunes marocains talentueux d’outils, d’espace et de soutien pour qu’ils puissent élaborer des solutions concrètes ainsi que des idées innovantes en vue de relever les défis auxquels fait face le Maroc et d’autres pays dans le monde.

L’innovation est la clé pour un développement durable, a soutenu la princesse héritière du Danemark, insistant sur le rôle central que les jeunes sont appelés à jouer en la matière.

Elle s’est dite impressionnée par le talent et la qualité des projets développés par certains jeunes qu’elle a eu l’occasion de rencontrer à l’occasion de cet événement organisé durant cinq jours à Rabat, faisant observer que certains de ces projets ont apporté des solutions innovantes pour générer une mobilisation sociale et une participation des jeunes au sein de la société.

SAR la princesse Mary a mis l’accent sur l’importance de soutenir et de travailler avec les jeunes et de les soutenir parce qu’ils sont les leaders de demain et des puissants acteurs de changement.

Le Festival Dialogue & Jeunesse, qui vient clôturer les Rencontres Innovation & Jeunesse, offre l’occasion aux jeunes de s’impliquer dans les discussions et de rejoindre un large éventail d’ateliers et d’activités avec des représentants du gouvernement, des partenaires du secteur privé et des organisations de la société civile.

Il se veut un événement public pour mettre les jeunes au centre des initiatives d’innovation pour le développement durable au Maroc à travers une journée d’échanges, de débats et de célébration pour construire ensemble un avenir inclusif et durable.