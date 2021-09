SAS, “leader” dans la gestion de fraude en entreprise (Forrester)

jeudi, 9 septembre, 2021 à 14:54

Casablanca – L’expert international en matière d’analyse et d’intelligence artificielle SAS a été déclaré “leader” dans le domaine de la gestion de fraude en entreprise, selon le rapport d’évaluation “The Forrester WaveTM : Enterprise Fraud Management, Q3 2021”.

Ce rapport, établi par le prestigieux cabinet d’études Forrester, se base sur 35 critères différents pour évaluer les huit plus importants fournisseurs mondiaux de logiciels de détection et de prévention de fraude en entreprise, indique SAS dans un communiqué.

La gamme de solutions de lutte contre la fraude en entreprise qui figure au catalogue de SAS, et qui comprend, entre autres, SAS® Fraud Management et SAS® Visual Investigator, est celle qui a réussi à obtenir le score potentiel le plus élevé fixé par Forrester, fait savoir la même source.

Le cabinet international d’études et de conseil a également attribué à SAS les meilleures notes possibles concernant 14 autres critères, parmi lesquels l’apprentissage automatique supervisé et non supervisé, la construction de modèles, la notation des risques et les alertes basées sur des règles, le reporting, l’investigation des analystes, la segmentation et profils comportementaux, et l’évolutivité dans les comptes clients.

Selon le rapport d’évaluation établi par Forrester, ce qui différencie réellement les fournisseurs d’EFM, c’est d’abord leur facilité à mettre en place des modèles, relève SAS.

A ce titre, le rapport stipule que “SAS dispose d’un système de gestion solide des risques, mais aussi de systèmes efficaces de gestion des administrateurs, d’applicabilité des modèles et de mise en place de plans d’amélioration”.

Le rapport d’évaluation de SAS souligne également que “le système de gestion des algorithmes de notation des risques d’apprentissage automatique supervisés et non supervisés mis en place par SAS est intuitif. Des outils visuels sont mis à la disposition des clients et leur facilitent grandement l’utilisation et l’instauration de modèles de notation des risques. De même, la priorisation du routage des dossiers demeure à la fois flexible et configurable”.

Cité dans le communiqué, Stu Bradley, Senior Vice President of Fraud and Security Intelligence chez SAS a déclaré que “la pandémie a mis à rude épreuve toutes les stratégies et technologies anti-fraude qui étaient élaborées jusqu’ici par les entreprises”.

Et de poursuivre : “L’agilité, la configurabilité et l’évolutivité de nos solutions ont permis à nos clients du secteur bancaire et non financier à mieux s’adapter à la crise. C’est, à mon avis, l’un des critères qui sous-tendent la reconnaissance dont nous venons de faire l’objet de la part de Forrester, ainsi que d’autres distinctions qui nous ont été récemment accordées par de prestigieux cabinets d’analystes”.

“À l’avenir, la concentration des décisions en entreprise deviendra l’une des priorités absolues de SAS”, a ajouté Bradley, annonçant à cet égard : “Nous allons faire migrer l’ensemble de notre portefeuille de solutions vers SAS® Viya® au cours de l’année prochaine, ce qui permettra une meilleure intégration de l’ensemble des solutions SAS liées au risque, au marketing, ainsi qu’à d’autres domaines, au sein d’une plateforme unique et qui est native dans le cloud”.

Qu’il s’agisse des secteurs de la banque, de l’assurance, de l’administration, de la santé ou d’autres secteurs, SAS aide toujours ses clients, grands et petits, à se prémunir contre la fraude, mais aussi à renforcer la conformité de leurs process face aux règles anti-blanchiment et à la sécurité publique.

SAS est le leader dans le domaine de l’analyse. Grâce à des logiciels et des services novateurs, SAS permet à ses clients du monde entier de transformer les données en intelligence. SAS accorde à tous le pouvoir de savoir.