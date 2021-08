Le Saudi Research and Media Group lance le projet “Manga Arabia”

mercredi, 18 août, 2021 à 11:34

Casablanca – Saudi Research & Media Group (SRMG), qui possède et chapeaute plus de 30 grands médias parmi lesquels Asharq Al-Awsat, Asharq News et Arab News, a annoncé le lancement du projet “Manga Arabia”.

Étant donné la popularité croissante qu’ont connu ces 20 dernières années les mangas et les animes japonais dans le monde arabe, le projet Manga Arabia permettra de développer du contenu à la fois ciblé, sûr et directement inspiré de la culture arabe; en outre, le contenu sera produit par des éditeurs japonais et sera prêt à être consommé par tous les groupes d’âge, indique un communiqué de SRMG.

“Manga Arabia” proposera deux catégories d’offres : “Manga Arabia Kids”, dont le contenu s’adressera à la tranche d’âge 10-15 ans, et une seconde offre qui ciblera les 16 ans et plus, ajoute la même source, notant que les deux offres seront disponibles gratuitement en format numérique et en version imprimée mensuelle.

“Le lancement de Manga Arabia constitue une nouvelle ère pour le contenu arabe qui bénéficiera d’une nouvelle inspiration à la fois sur le plan intellectuel, culturel et créatif”, a déclaré la PDG de SRMG, Jomana Al-Rashid, cité dans le communiqué.

“Non seulement ce projet passionnant produira du contenu inspirant et intellectuel pour notre communauté, mais il créera également un tout nouveau segment de marché pour notre économie et de nouvelles opportunités d’emplois”, a ajouté Mme Al-Rashid

Il contribuera en outre à attirer des talents prometteurs tout en permettant d’exporter notre créativité arabe à l’échelle mondiale, ce qui est très important pour les futures générations, a souligné la PDG de SRMG.

Le lancement de Manga Arabia s’inscrit dans le contexte de la stratégie de transformation numérique, d’expansion et de croissance annoncée par SRMG en juillet dernier, et qui est déclinée en cinq axes commerciaux clés centrés autour de la fourniture de contenus originaux, exclusifs et premium aux publics du monde entier.

Pour sa part, le rédacteur en chef de Manga Arabia, Dr Essam Bukhary, a déclaré : “Manga Arabia est un projet novateur pour le secteur du divertissement en Arabie saoudite. Nous avons tous été témoins de la croissance rapide qu’a connue l’art manga dans le monde arabe”.

“Aujourd’hui, nous sommes impatients de développer un contenu arabe pertinent à travers Manga Arabia, avec des personnages d’inspiration régionale, qui raconteront des histoires locales ancrées autour des valeurs sociétales issues de notre culture arabe”, a poursuivi M. Bukhary.

“Conçues par des créateurs locaux, nous espérons que nos histoires trouveront un écho favorable auprès des amateurs de mangas au niveau du monde arabe, mais aussi à l’international”, a-t-il précisé.

“L’un des objectifs stratégiques de ce projet est de réussir à attirer davantage de lecteurs arabes. Nous espérons encourager, inspirer et susciter la passion de la lecture auprès des jeunes générations à travers les histoires que nous proposerons”, a-t-il relevé.

L’art du “Manga” et de l’anime a largement contribué à la reconstruction de l’économie japonaise lorsqu’elle a dû faire face à des défis existentiels durant le siècle dernier, souligne le communiqué.

Grâce à l’art du “Manga”, le pays s’est redéfini, passant du statut de grande puissance commerciale mondiale à celui de source de culture artistique unique, note-t-on.

Dans le but de stimuler et d’encourager l’imagination et la créativité de la communauté, Manga Arabia produira un contenu original, de haute qualité et authentique, qui sera directement inspiré de la culture et des valeurs de la région arabe.

Créé en 1972, le Saudi Research and Media Group (SRMG) est un groupe de médias international opérant au niveau du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Le groupe possède et gère un portefeuille de plus de 30 grands médias, notamment Asharq Al-Awsat, Asharq News et Arab News qui diffusent des informations, des actualités et des contenus qui ciblent plus de 165 millions de personnes.

Coté à la bourse Tadawul de Riyad, SRMG s’attache à fournir du contenu à la fois original, exclusif et de qualité, qui est proposé en plusieurs langues et qui donne aux consommateurs les moyens d’accéder à l’actualité et à l’information par le biais de plates-formes numériques et sociales. Grâce à ses nombreuses plates-formes et contenus, SRMG occupe une position unique en termes de distribution de contenus numériques sur le marché mondial des médias et du divertissement.

Basé à Riyad, KSA, SRMG possède des antennes dans près de 18 endroits différents à travers le monde, y compris à Londres et à Dubaï.