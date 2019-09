Le secteur afro-asiatique de l’assurance est “en bonne santé”

lundi, 23 septembre, 2019

Marrakech – Le secteur afro-asiatique de l’assurance “affiche une bonne santé” et pourrait aller encore plus loin si la coopération entre assureurs des deux Continents était appuyée par des mécanismes collaboratifs plus efficients, a affirmé, lundi à Marrakech, le Directeur général de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), Abdellatif Zaghnoun.

S’exprimant à l’ouverture des travaux de la 26ème Conférence de la Fédération Afro-Asiatique d’Assurance et de Réassurance “FAIR 2019”, M. Zaghnoun, également président du Conseil d’administration de la Société Centrale de Réassurance (SCR), hôte et organisateur de cet événement, a souligné que ces mécanismes doivent assurer une couverture mutuelle des risques, tout en visant à diversifier et équilibrer l’offre de services.