Secteur de l’élevage: un chiffre d’affaires estimé à plus de 35 MMDH par an

mardi, 13 octobre, 2020 à 16:24

Rabat – Le secteur de l’élevage possède des atouts qui lui permettent d’occuper les premiers rangs en terme de chiffre d’affaires, estimé à 35,54 milliards de dirhams (MMDH), a indiqué, jeudi, le secrétaire général du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki.

“Le secteur possède un cheptel important qui comprend plus de 31 millions de têtes, dont 21,6 millions d’ovins, 6,1 millions de caprins, 3,3 millions de bovins et 183 000 têtes de camelins”, a fait savoir M.Sadiki, lors d’une visioconférence à l’occasion de l’Assemblée générale ordinaire de l’Association nationale ovine et caprine (ANOC).