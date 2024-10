Le secteur de l’hydrogène vert devrait générer environ 300.000 emplois directs d’ici 2030 (M. Sekkouri)

mardi, 8 octobre, 2024 à 15:48

Marrakech – Le secteur de l’hydrogène vert devrait générer environ 300.000 emplois directs d’ici 2030, ce qui représente 10% des besoins du Royaume en matière d’emploi, a affirmé, mardi à Marrakech, le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri.

Dans une déclaration à la presse en marge de l’ouverture de la 4ème édition du “World Power-to-X Summit”, M. Sekkouri a souligné que le développement du secteur de l’hydrogène vert et des énergies renouvelables, en général, constitue un levier majeur pour l’économie nationale, précisant que ce secteur est non seulement porteur en termes de création d’emplois directs, mais offre également un fort potentiel pour générer des emplois indirects et induits.

Le ministre a également mis en exergue le rôle crucial des investisseurs dans ce processus, expliquant que les investissements sont essentiels pour atteindre ces objectifs ambitieux en matière de création d’emplois.

“Le gouvernement est pleinement engagé à soutenir cette dynamique, notamment par la mise à disposition d’un million d’hectares de terres pour des projets dans ce secteur”, a-t-il rappelé, relevant que des partenariats stratégiques avec les acteurs privés seront également encouragés pour maximiser l’impact de ces investissements.

M. Sekkouri a, d’autre part, évoqué la nouvelle feuille de route, qui sera intégrée dans la prochaine loi de finances et qui introduira des mesures spécifiques visant à promouvoir l’emploi dans le secteur de l’hydrogène vert, expliquant que ces mesures incluront des incitations fiscales, des subventions directes et des initiatives pour encourager l’innovation et la recherche dans ce domaine.

“L’adaptation de l’offre de formation est également une priorité pour garantir une main-d’œuvre qualifiée”, a-t-il souligné, faisant savoir que trois instituts de formation spécialisés de haut niveau sont déjà opérationnels, à Oujda, Ouarzazate et Tanger, pour assurer la formation de techniciens et ingénieurs dans le domaine des énergies renouvelables, notamment le solaire, l’éolien et l’efficacité énergétique.

Le ministre a conclu en réitérant l’engagement du Royaume à se positionner comme un acteur clé dans la transition énergétique mondiale, en attirant les investissements et en formant une main-d’œuvre compétente pour soutenir le développement de l’hydrogène vert et des énergies renouvelables.