Secteur de la santé: le Maroc et l’UE signent une convention de financement de 1,1 MMDH

mercredi, 20 mai, 2020 à 15:10

Rabat – Une convention de 1,1 milliard de dirhams (100 M EUR) a été signée mardi entre l’Union européenne (UE) et le Maroc pour soutenir le financement du secteur de la Santé dans le contexte de la crise du Covid-19.

Signée par le ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration publique, Mohamed Benchaâboun, le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb et l’ambassadrice de l’Union européenne au Maroc, Claudia Wiedey, cette convention soutiendra le financement des activités sanitaires ainsi que l’ambitieux plan de réforme porté par le ministère de la Santé sur le moyen terme, indique un communiqué de la délégation de l’UE au Maroc.

La convention accompagnera aussi les futures solutions post-crise Covid-19, en contribuant à rendre le secteur de la santé plus résilient face aux éventuelles crises sanitaires futures, selon la même source.

Saluant les très importants efforts déployés ces dernières semaines par l’ensemble du personnel de santé, Mme Wiedey a fait savoir que cette convention est une partie de l’appui d’urgence de l’UE pour lutter contre la pandémie Covid-19.

“Je suis très heureuse de constater que cette lutte commence à porter ses fruits, grâce à l’implication de toutes et tous. Notre partenariat dans le secteur de la santé, qui date de plus de vingt ans, sera à la hauteur des enjeux”, a ajouté Mme Wiedey, citée dans le communiqué.

Ce programme a pour but de soutenir notamment trois priorités fortes du plan santé 2025, à savoir l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, l’accompagnement dans la gestion humaine et financière du système hospitalier ainsi que l’appui à la mise en œuvre de la territorialisation des services de santé, relève le communiqué, notant que cet appui budgétaire comprend également un volet de soutien aux femmes et enfants victimes de violences.

D’autre part, un complément sera dédié à la mise en place d’une assistance technique pour renforcer les capacités du système national de santé dans la préparation, la gestion et la riposte aux crises sanitaires, souligne la même source, ajoutant que ces fonds seront également destinés à l’acquisition de matériels, d’équipement biomédical, et de dispositifs médicaux nécessaires pour agir face à ces crises.

Aujourd’hui, face à la pandémie de coronavirus et aux besoins urgents exprimés par le Royaume, l’Union européenne s’est une nouvelle fois engagée en faisant preuve de solidarité envers son partenaire, conclut le communiqué.