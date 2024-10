Sécurité alimentaire : Plaidoyer à Rabat pour un écosystème collaboratif et inclusif

mercredi, 30 octobre, 2024 à 16:15

Rabat – Les participants à une rencontre sur les “Perspectives de coopération franco-marocaine pour une transition vers des systèmes agricoles et alimentaires durables en Afrique” ont souligné, mercredi à Rabat, la nécessité de mettre en place un écosystème collaboratif et inclusif répondant notamment aux besoins des agriculteurs.

Lors de cette rencontre, initiée par le groupe OCP et rehaussée par la présence du Président de la République française, M. Emmanuel Macron, qui effectuait une visite d’État dans le Royaume, les intervenants, dont des experts marocains et français, ont mis en avant les solutions novatrices et les approches créatives, qui constituent un levier pour un écosystème à la fois collaboratif et inclusif favorisant le soutien et la promotion de solutions adaptées aux besoins agricoles.

Ces initiatives, ont-ils ajouté, encouragent la mise en place d’une chaîne de valeur agricole intégrée, permettant ainsi de transformer les défis en opportunités et d’envisager un avenir où l’Afrique joue un rôle de premier plan dans la sécurité alimentaire mondiale.

Évoquant les moyens à mettre en place en matière de recherches, à même de répondre aux besoins des agriculteurs et producteurs, les experts ont appelé à produire plus, tout en décarbonant davantage.

Ils ont, en outre, rappelé le nombre de personnes souffrant de la famine à travers le monde, dont environ 40% vivent en Afrique, estimant que la science et la technologie sont les outils à même de répondre à ces besoins.

Quant aux moyens de financer ces innovations pour une sécurité alimentaire mondiale, les intervenants ont plaidé pour la mise en place de politiques publiques efficientes qui prennent en considération les défis croissants en la matière.

Par ailleurs, des experts marocains ont présenté les atouts et potentialités du Royaume, caractérisés par une grande diversité agricole, citant les divers types de productions, notamment irriguée, semi-irriguée et oasis.

Lors de cette rencontre, les échanges entre experts marocains et français ont permis de mettre en lumière des startups marocaines et françaises pour rappeler notamment leurs rôles respectifs dans le cadre de l’importance de l’agri-tech en Afrique, illustrant ainsi le potentiel de l’innovation pour favoriser une agriculture durable.

Le but étant de souligner l’importance de continuer à investir massivement dans la recherche et le développement en matière d’agriculture et de soutenir et promouvoir l’entrepreneuriat en Afrique à travers des initiatives, telles que celles des startups, pour favoriser notamment l’utilisation de solutions agri-tech en vue de rendre l’agriculture de plus en plus durable et résiliente.

Cette rencontre ayant réuni des experts et acteurs de divers horizons de l’écosystème agricole a été l’occasion de s’arrêter sur les défis et les opportunités liés à la sécurité alimentaire, notamment en Afrique, l’objectif étant de faciliter un échange constructif sur les initiatives et partenariats en faveur d’un avenir agricole prometteur.