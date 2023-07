Sécurité alimentaire régionale: Le rôle du Maroc au centre d’entretiens entre M. Sadiki et son homologue espagnol

samedi, 1 juillet, 2023 à 19:27

Rome – Le rôle du Maroc dans la sécurité alimentaire au niveau régional a été au centre d’entretiens, samedi à Rome, entre le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, et son homologue espagnol, Luis Planas.

Tenue en marge de la 43e session de la Conférence de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’entrevue a été l’occasion d’examiner plusieurs questions d’intérêt commun, aux niveaux national et régional, notamment les chaines de valeurs, l’eau, l’irrigation et la santé animale et végétale.

“L’un des pays les plus développés en Afrique, le Maroc peut jouer un rôle central dans l’éradication des problèmes liés à la faim et à la sous alimentation dans le continent”, a affirmé à la MAP le ministre espagnol, dont le pays assure la présidence tournante de l’Union Européenne, à partir de ce samedi.

Saluant l’action du Maroc en la matière, le responsable a fait savoir que la souveraineté alimentaire est l’une des priorités de la présidence espagnole du Conseil de l’UE.

D’après M. Sadiki, cette rencontre a été l’occasion de se pencher sur la coopération agricole technique et économique entre Rabat et Madrid.

Dans une déclaration à la MAP, le ministre a indiqué que ces entretiens ont également permis de mettre en avant l’importance de l’accord sanitaire maroco-espagnol, qui garantit un flux et une dynamique rapide des échanges commerciaux dans le secteur entre les deux pays et naturellement entre l’Afrique et l’Europe, soulignant l’importance de la coopération triangulaire pour relever les défis auxquels fait face le bassin méditerranéen.

Lors de cette entrevue, qui s’est déroulée en présence du représentant permanent du Royaume auprès des organisations onusiennes à Rome, Youssef Balla, M Sadiki a réitéré au ministre espagnol l’engagement du Royaume dans les questions liées à la sécurité alimentaire aux niveaux national et régional, une question urgente à laquelle le Maroc accorde une importance primordiale.

Le Maroc a pris part à l’ouverture de la 43e session de la Conférence de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), qui sera marquée par l’élection du Directeur général de l’organisation et une série de tables rondes de haut niveau autour de la gestion intégrée des ressources hydriques.

Organe directeur suprême de la FAO, la Conférence formule des recommandations sur les questions alimentaires et agricoles mondiales et examine les questions de politique de gouvernance mondiale.

L’élection du Directeur général de l’organisation pour les quatre prochaines années est prévue dimanche. Le DG sortant, Qu Dongyu de Chine, a été élu pour la première fois en juin 2019. Il se présente pour un nouveau mandat sans opposition pour être réélu, selon la FAO.