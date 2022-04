Sécurité financière: mémorandum d’entente entre le Ministère public et Bank Al-Maghrib

jeudi, 31 mars, 2022 à 21:55

La 1ére session de la Grande commission mixte maroco-comorienne, co-présidée jeudi à Dakhla, par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de l’Union des Comores, Chargé de la diaspora, Dhoihir Dkhoulkamal, a été couronnée par la signature de onze conventions de coopération et mémorandums d’entente.