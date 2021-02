Sécurité nucléaire et radiologique: Le projet de décret n° 2.20.131, début positif pour la mise à niveau du cadre réglementaire (AMSSNuR)

jeudi, 18 février, 2021 à 14:24

Rabat – L’adoption, en Conseil de gouvernement, du projet de décret n° 2.20.131 sur les activités, installations et sources de rayonnements ionisants, représente un début positif pour la mise à niveau du cadre réglementaire de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques du Maroc, a indiqué l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR).