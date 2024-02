Semaine Nationale de l’Artisanat : Signature de trois conventions de partenariat pour l’accompagnement des artisans

mercredi, 28 février, 2024 à 17:28

Casablanca – Le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, la Maison de l’Artisan, le Groupe Barid Al-Maghrib et l’Organisation Mondiale du Commerce Équitable ont procédé, mercredi à Casablanca, à la signature de trois conventions de partenariat visant à renforcer l’accompagnement des artisans.