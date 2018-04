Séminaire à Rabat sur la digitalisation de l’administration marocaine

jeudi, 5 avril, 2018 à 21:30

Organisée par la Fondation CDG en collaboration avec la Fondation Montresso, l’exposition intitulée “IN-DISCIPLINE”, qui se poursuivra jusqu’au 06 mai prochain, met en valeur l’art et les artistes béninois, leurs parcours et leur contribution à l’enrichissement et la valorisation de l’art africain.