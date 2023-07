Séminaire sur l’agroforestier et le changement climatique, le 13 juillet à Meknès

lundi, 3 juillet, 2023 à 15:35

Meknès – L’Institut National de la Recherche Agronomique (Centre Régional de Meknès) organisera, le 13 juillet courant à Meknès, un séminaire sur le thème: «L’agroforesterie: une alternative prometteuse d’atténuation, d’adaptation et de résilience au changement climatique».

Ce séminaire scientifique constituera, selon les organisateurs, un espace de débat et d’échange réunissant des chercheurs, des conseillers agricoles, des agents de développement et des professionnels autour d’une réflexion collective sur ce thème à portée multidimensionnelle et multidisciplinaire.

L’objectif de cette rencontre, précise-t-on de même source, est de centrer les efforts des différents acteurs pour un meilleur accompagnement des projets retenus dans le cadre de la stratégie “Génération Green 2020-2030”.

L’accent sera notamment mis sur les enjeux de l’agroforesterie associés à la gestion des ressources naturelles et à l’atténuation du réchauffement climatique, d’une part, et les acquis des recherches en termes de gestion des systèmes de cultures intercalaires et des systèmes agroforestiers intégrant l’élevage, d’autre part.

L’agroforesterie est un système de gestion de l’utilisation des terres dans lequel des arbres ou des arbustes sont cultivés autour ou parmi les cultures ou les pâturages. Le système comprend les arbres dans les exploitations et les paysages agricoles, l’agriculture dans les forêts et le long de leurs lisières, ainsi que la plantation d’arbres greffés.

Alors que les forêts naturelles sont défrichées pour l’agriculture et d’autres types de développement, les avantages que procurent les arbres sont mieux préservés en les intégrant dans des paysages agricoles productifs. Cette pratique possède une longue histoire qui remonte à des millénaires.