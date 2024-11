Sénégal: Des acteurs économiques de Souss-Massa prospectent les opportunités d’investissement à Diamniadio

mardi, 5 novembre, 2024 à 12:55

Diamniadio – Une délégation de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services (CCIS) de la Région de Souss-Massa s’est rendue lundi dans la zone économique spéciale Diamniadio (30 Km de Dakar), pour explorer les opportunités d’investissement et examiner les moyens de renforcer la coopération bilatérale entre le Maroc et le Sénégal.

Cette visite a été une occasion pour la délégation marocaine formée de plus de 30 chefs d’entreprises de s’informer du fonctionnement de cette zone économique considérée comme un espace multifonctionnel destiné à accueillir des activités productrices de revenus, entre autres, l’industrie, l’artisanat, la confection, et les moyens d’équipement.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur régional de la CCIS, Abderrahim RAMY, a indiqué que la visite au Sénégal de la délégation marocaine, la deuxième du genre après celle de 2022, s’inscrit dans le cadre de la stratégie de l’ouverture sur le marché africain.

L’objectif est de prospecter les opportunités d’investissement au Sénégal particulièrement à Dakar et Thiès et de renforcer les liens économiques entre les deux pays à travers la promotion des partenariats mutuellement bénéfiques pour les chambres professionnelles marocaines et sénégalaises, a-t-il dit, soulignant les efforts de développement entrepris au Sénégal.

Lors de son séjour au Sénégal, la délégation marocaine rencontrera des hommes d’affaires sénégalais, dans la perspective de la signature des conventions de partenariats avec les deux parties. Des entretiens avec des responsables sénégalais figurent également à l’ordre de la jour de la mission de la CCIS.