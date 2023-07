Sénégal: Le Centre de maintenance aéronautique de l’aéroport de Dakar, réalisé par une compagnie marocaine, sera livré dans deux mois (communiqué)

mardi, 18 juillet, 2023 à 16:44

Dakar – Le hangar du Centre de maintenance aéronautique (MRO) des avions de l’Aéroport international Blaise Diagne de Dakar (AIBD), dont sa construction est réalisée à Casablanca par la compagnie marocaine de construction métallique “Inter Tridim”, sera livré dans deux mois, indique-t-on dans la capitale sénégalaise.

Un communiqué de l’AIBD souligne qu’une délégation sénégalaise conduite par le directeur général de l’Aéroport, Abdoulaye Dièye, s’est rendue à Casablanca pour constater l’état d’avancement des travaux de ce futur centre qui fait partie des projets phares de de la stratégie du hub aérien.

“Je suis venu à Casablanca visiter l’une des trois parties prenantes pour la conception et la réalisation du centre de maintenance aéronautique (MRO) de l’AIBD, (…) l’usine d’Inter Tridim qui est chargée de la réalisation du hangar, des ateliers et des bureaux administratifs”, a dit M. Dièye, cité dans le communiqué, à l’issue d’une séance de travail avec le directeur d’Inter Tridim.

Selon lui, “le MRO positionnera davantage le Sénégal dans l’aviation civile africaine, parce qu’il assurera la maintenance des avions de la compagnie nationale Air Sénégal, mais aussi des autres compagnies.”

Le directeur d’Inter Tridim a, pour sa part, souligné que des conteneurs remplis de composantes du hangar ont été déjà débarqués à Dakar.

Ce centre de maintenance aéronautique, construit sur une superficie de plus de 10 000 m², “[pourra effectuer] des checks A allant à C, [et] sera le seul du genre dans la sous-région”, a précisé Gorel Soumaré, le directeur du projet, ajoutant qu’il “est capable d’accueillir tous les types d’aéronefs, et répondra aux exigences nationales, européennes et américaines”.

En novembre 2021, l’Aéroport international Blaise Diagne de Dakar et la compagnie marocaine de construction métallique “Inter Tridim” ont signé un accord pour la construction du Centre de maintenance aéronautique MRO au Sénégal.

Premier du genre opérationnel en Afrique de l’Ouest, ce Centre de maintenance est un projet structurant dans la stratégie du hub aérien 2021-2025 approuvée en avril 2021 par le Président du Sénégal Macky Sall, qui veut faire de l’aéroport AIBD, le premier hub aérien et logistique sous régional et de la région de Thiès, un pôle aéronautique de dimension internationale.

Leader africain dans la construction métallique, Inter Tridim totalise plus de 40 ans d’expérience dans son domaine de compétence en Afrique, en particulier au Maroc. L’entreprise a aussi réalisé le hangar de l’aéroport de Châteauroux.