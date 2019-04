Shell: De nouveaux carburants révolutionnaires font leur entrée sur le marché marocain

jeudi, 4 avril, 2019 à 14:54

Casablanca – Vivo Energy Maroc, entreprise en charge de la commercialisation et de la distribution au Maroc de carburants et lubrifiants de marque Shell et de Gaz de Pétrole Liquéfié de marque Butagaz, a annoncé, jeudi à Casablanca, l’introduction sur le marché marocain de la nouvelle génération de carburants Shell.