SIAM 2018: Signature d’une convention pour l’accompagnement et de le développement de la filière de l’Argane

samedi, 28 avril, 2018 à 15:41

Meknès – Un convention cadre visant l’accompagnement et le développement de la filière de l’Argane a été signée, samedi à Meknès, entre l’Office national du conseil agricole (ONCA), l’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier (ANDZOA), et la Fédération interprofessionnelle de la filière de l’argane (FIFARGANE).