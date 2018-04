SIAM 2018: un Salon continental ouvert sur le monde

lundi, 30 avril, 2018 à 13:49

Meknès – Après avoir franchi en 2017 un record historique, 1.009 exposants nationaux et 337 internationaux, le Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM) qui se tient du 24 au 29 avril à Meknès, poursuit sa croissance et constitue une tribune privilégiée pour les opérateurs nationaux et internationaux de la filière agricole.