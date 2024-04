SIAM 2024 : édition de trois ouvrages sur les recherches de l’INRA

jeudi, 25 avril, 2024 à 18:29

Meknès – L’Institut national de la recherche agronomique (INRA) a édité, à l’occasion du 16ème Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM), trois ouvrages sur ses recherches qui contribuent aux efforts de la stratégie agricole “Génération Green” 2020-2030 pour assurer la souveraineté alimentaire au Maroc.

Ces ouvrages sont intitulés “La Recherche Agronomique : un levier de la résilience de l’agriculture marocaine”, “CGMS-Maroc : L’intelligence artificielle au service d’une agriculture résiliente face à la sécheresse” et “Research for Promoting Sustainable Farming Systems in Arid and Semi-Arid Areas of Morocco, Challenges, Achievements and Future Prospects”, fait savoir l’INRA dans un communiqué.

Le premier ouvrage, composé de 23 chapitres répartis en cinq parties, met en lumière le rôle essentiel de la recherche agronomique dans le développement d’une agriculture résiliente face aux défis climatiques et alimentaires. Il offre une exploration approfondie des avancées de la recherche agronomique et de leur application pratique pour façonner un avenir agricole résilient, durable et souverain au Maroc.

Par ailleurs, les différentes parties de l’ouvrage abordent des thématiques traitant du progrès en matière d’amélioration génétique et de gestion des ressources naturelles, ainsi que les opportunités et les défis relatifs aux systèmes de cultures et d’élevage.

S’agissant du deuxième ouvrage, il émane d’une collaboration scientifique de premier plan entre l’INRA, l’IAV Hassan II, la Direction générale de la Météorologie (DGM) et la Direction de la stratégie et de statistiques relevant du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts.

Le système CGMS-Maroc incarne l’excellence de l’expertise marocaine en agritech et marque une avancée significative dans le développement de solutions numériques innovantes pour renforcer la résilience de l’agriculture marocaine face aux aléas climatiques.

L’ouvrage en question détaille l’historique, l’architecture, les composantes technologiques, les résultats et les perspectives d’amélioration du système et s’adresse à un large public, désireux de s’approprier cet outil à fort impact.

Pour ce qui est du troisième ouvrage, il synthétise les résultats de plusieurs années de recherche en zones arides au Maroc.

A travers ses 18 chapitres, il introduit les principaux défis de l’agriculture dans les zones arides et les différentes stratégies mises en exergue par les chercheurs de l’INRA et le Centre international de recherche agricole dans les zones arides (ICARDA) pour refléter les progrès scientifiques sur les pratiques agricoles dans ces zones vulnérables.

Ces progrès concernent plusieurs domaines comme la vocation des terres agricoles aux cultures stratégiques, l’utilisation efficiente de l’eau et la fertilité des sols, la gestion intégrée des parasites et des adventices et la biodiversité.

Ces solutions offrent une opportunité d’expérimenter différents modèles de gestion intégrée, faisant participer parfois les agriculteurs, pour prouver la viabilité de l’agriculture dans ces zones fragiles en encourageant des pratiques agricoles résilientes et durables.