SIAM 2024/ Recherche agricole : Les principales recommandations

mardi, 23 avril, 2024 à 22:37

Meknès – Voici l’essentiel des recommandations de la conférence de haut niveau sur la recherche agricole face au défi des changements climatiques, présentées, mardi à Meknès, par la Directrice adjointe de la coopération, du partenariat et du développement de l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan-II (IAV), Lamiae Ghaouti, en marge du 16ème Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM).

Ces recommandations, dont le rapport sera rendu public ultérieurement aux profits des ministères et des institutions publiques, sont issues de différents ateliers scientifiques menés par un consortium de recherche regroupant différents établissements nationaux, à l’instar de l’IAV, l’Ecole Nationale de l’Architecture, l’institut National de la Recherche Agronomique et l’École Nationale Forestière d’Ingénieurs, avec le soutien du Ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

Pour une transition vers une agriculture inclusive et verte :

– Etablir une stratégie de contribution en matière de recherche agricole qui permet la coordination des activités de recherche de façon plus efficiente et transparente.

– Mettre en place un mécanisme financier sur le long terme pour la recherche agricole, ainsi que pour l’exécution des charges financières pour les programmes favorisant la transparence et la diligence.

– Mettre en place des mécanismes d’incitation au co-financement et de partage de risque.

Pour l’innovation génétique :

– Renforcer les rôles de la prise de décision stratégique,

– Mettre à jour le cadre réglementaire national,

– Utiliser les ressources génétiques,

– Travailler de façon souveraine dans le secteur des graines,

– Promouvoir les solutions basées sur la nature.

Pour la conservation des ressources génétiques :

– Procéder à la caractérisation de ces ressources génétiques

– Procéder à l’installation d’une banque de gène, ainsi que de potentiels techniques génomiques à même de contribuer à la réduction de certaines émissions.

Pour l’innovation en matière d’agriculture durable :

– Promouvoir la recherche de manière à favoriser l’émergence des innovations et des pratiques concentrées sur la durabilité des systèmes de production au niveau local.

– Mettre en place un cadre institutionnel pour renforcer les partenariats entre les secteurs public et privé dans le domaine de la recherche agricole, en mettant en lumière la coopération Sud-Sud visant à faire face aux défis africains.

– Intensifier la formation et la qualification des jeunes et des femmes dans le soutien à l’innovation, incarnant ainsi l’avenir de la recherche