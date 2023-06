SIEL-2023: Focus sur l’entrepreneuriat et la croissance des TPE au Maroc

vendredi, 9 juin, 2023 à 19:56

Rabat – Les participants à une conférence-débat, tenue vendredi à Rabat sous le thème “Entrepreneuriat et croissance des TPE au Maroc: quels défis pour le futur de l’emploi”, à l’initiative du ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, ont mis l’accent sur l’importance capitale de la promotion de l’entreprenariat pour stimuler la croissance économique, créer des emplois durables et atténuer les disparités socio-économiques.

Intervenant lors de cette rencontre, organisée dans le cadre de la 28ème édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL-2023), le directeur général délégué de la société nationale de Garantie et du financement de l’entreprise (Tamwilcom), Taoufiq Lahrach, a mis l’accent sur l’importance d’ouvrir la porte à l’accès au financement, faisant état d’améliorations dans l’ensemble des crédits bancaires.

Il a dans ce sens noté que depuis 2013 les banques demandent moins de garanties pour les crédits, donnant l’exemple de plusieurs programmes, notamment “Intilaka”, “Fonds Innov Invest” (F2I) et “Damane Express”.

“Aujourd’hui, la TPE et la micro finance représentent pratiquement 95 % des entreprises et personnes morales actives au Maroc. Donc c’est un vivier important et le défi demeure dans le développement des capacités et habilités à être des sources d’emploi et de richesse”, a-t-il poursuivi.

Il a, dans le même élan, souligné l’importance de l’accompagnement en matière de création, de développement et de recherche d’opportunités d’affaires et aussi une autre dimension de l’environnement.

Même son de cloche pour Mehdi Laraki, président du Réseau Entreprendre Maroc, une association qui accompagne les jeunes porteurs de projets à travers le Maroc et présente également dans neuf autres pays.

L’association accompagne et finance gratuitement près de 60 à 80 projets par an, a-t-il précisé, expliquant que deux choses sont demandées à ces jeunes entrepreneurs: ne pas faire dans l’informel et créer un à cinq emplois en trois ans.

Modérée par Anass Kettani, directeur exécutif du Centre Mohammed VI de la Recherche et de l’Innovation, cette rencontre a rassemblé les acteurs clés du secteur de l’entrepreneuriat au Maroc, notamment des entrepreneurs, des chefs d’entreprise, des experts, des universitaires et des institutionnels. Elle se veut une plateforme pour échanger et partager des expériences et explorer les défis auxquels sont confrontées les TPE en termes de croissance et d’emploi dans le contexte actuel.

Cette conférence a été également l’occasion de partager des connaissances, d’identifier des solutions novatrices et de renforcer les partenariats entre les différents acteurs impliqués dans le développement de l’entrepreneuriat au Maroc.