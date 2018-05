Signature à Dakhla d’une convention de partenariat instituant la création du forum des Associations africaines d’intelligence économique

vendredi, 4 mai, 2018 à 18:29

Dakhla – Une convention de partenariat instituant la création du forum des Associations africaines d’intelligence économique (FAAIE) a été signée, vendredi à Dakhla, en marge d’une rencontre africaine qui se tient du 4 au 5 mai, sous le rhème “l’intelligence économique en Afrique, expériences nationales et partenariats africains” et visant à développer des partenariats entre les pays du continent en matière d’intelligence économique et de veille stratégique.