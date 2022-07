Signature d’un accord pour la création au Maroc d’une unité de production de la société canadienne GAL Aerospace

mardi, 19 juillet, 2022 à 18:30

Londres – Un mémorandum d’entente a été signé, mardi à Farnborough (sud-ouest de Londres), entre le ministère de l’Industrie et du Commerce et la Société canadienne GAL Aerospace, pour la réalisation au Maroc d’un projet intégré pour le développement d’une unité de production, de modification et d’achèvement d’intérieurs de cabines d’avions.