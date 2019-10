Signature d’un protocole d’accord pour l’aménagement de la zone d’accélération industrielle Fès-Meknès

jeudi, 17 octobre, 2019 à 20:24

Rabat – Un protocole d’accord pour l’aménagement, le développement, la promotion, la commercialisation et la gestion de la zone d’accélération industrielle Fès-Meknès a été signé, mercredi à Rabat, au siège du ministère de l’industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique.

Le protocole d’accord, dont la cérémonie de signature s’est déroulée en présence des acteurs de la région, d’élus et de représentants du secteur privé, lie les ministères de l’industrie, de l’intérieur, de l’économie et des finances, de l’aménagement du territoire, ainsi que la wilaya, le conseil de la région de Fès-Meknès et la société MEDZ.

Située dans la province de Sefrou, cette zone d’activité industrielle sera réalisée sur un terrain d’une superficie de 500 ha, indique un communiqué du ministère de l’industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique.

Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre de la déclinaison régionale du plan d’accélération industrielle, favorisera l’émergence d’un nouveau pôle dans le Royaume qui agira comme un ferment du développement industriel de la région Fès-Meknès et qui découle de la vision Royale d’assurer un développement territorial équilibré et pérenne, au service du citoyen et de ses attentes, ajoute la même source.

Le parc industriel d’Aïn Cheggag se veut un ‘’projet durable’’ et représente un ‘’véritable levier’’ pour développer la compétitivité des différents maillons de la chaîne de valeur de la région Fès-Meknès, en intégrant plusieurs activités industrielles dans un seul site.