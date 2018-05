Signature d’une convention de partenariat entre Injaz Al-Maghrib et DHL Express Maroc pour le renforcement des compétences entrepreneuriales des jeunes

Rabat – Injaz Al-Maghrib et DHL Express Maroc ont signé une convention de partenariat pour le renforcement des compétences entrepreneuriales des étudiants à travers la méthode de l’apprentissage par l’action (learning by doing).