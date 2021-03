Signature d’une convention de partenariat entre CGLU Afrique et la SDL Aswak Guisser sur le coaching territorial

vendredi, 12 mars, 2021 à 17:37

Rabat – Une convention de partenariat a été signée entre l’organisation panafricaine des cités et gouvernements locaux unis d’Afrique (CGLU Afrique) et la société de développement local (SDL) “Aswak Guisser” en vue d’expérimenter et de partager les outils et les méthodes du Coaching Territorial.

Signée par le secrétaire général de CGLU Afrique, Jean Pierre Elong Mbassi, et le président de la communauté de Guisser, président du conseil d’administration d’Aswak Guisser, Daoudi Mohamed Yassine, cette convention vise à partager les outils et les méthodes du Coaching Territorial à travers l’appui de la mission de la Société de développement local “Aswak Guisser”, notamment dans la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD), indiquent les parties dans un communiqué conjoint.

Une délégation de CGLU Afrique et ses partenaires se sont rendus dans la commune de Guisser le 05 février 2021 pour affiner les caractéristiques du projet et ses activités y afférant au travers d’une visite de travail, relève la même source.

Exprimant toute sa satisfaction de conclure ce partenariat, M. Daoudi a relevé qu’il s’agit d’un “projet novateur” qui consiste à transformer le marché hebdomadaire du vendredi en un pôle socio-économique qui intègre tous les métiers.

“A travers ce partenariat, nous bénéficions du rôle majeur de CGLU Afrique avec son expérience au niveau du coaching territorial qui va permettre aux bénéficiaires de pouvoir être coachés, de travailler avec de nouvelles méthodes et d’améliorer leur rendement”, a poursuivi M. Daoudi, cité dans le communiqué.

De son côté, M. Elong Mbassi a émis le souhait de voir le projet présenté lors du prochain Sommet Africités 9, prévu du 26 au 30 avril 2022 à Kisumu au Kenya.

“Nous pensons que c’est un exemple à partager et nous souhaitons que cet exemple ait un retentissement dans les autres régions d’Afrique. Nous souhaitons que l’exemple de Guisser soit un exemple phare à présenter pour le développement des pôles ruraux lors du sommet Africités 2022”, a-t-il relevé.

Le partenariat s’articule autour de quatre axes portant sur la formation et l’animation d’une équipe locale composée de 1 à 2 fonctionnaires de la commune de Guisser ainsi que 15 à 20 jeunes animateurs en coaching territorial supervisés par un coach territorial certifié ainsi que sur des sociogrammes territoriaux par thématique permettant aux partenaires de la SDL de mieux appréhender les différentes parties prenantes.

Il s’agit aussi de renforcer les parties prenantes (élus, société civile, les instances de la parité …) dans les domaines relevant du coaching territorial (postures, prise de parole, gestion du stress…) et d’appuyer la SDL “Aswak Guisser” à structurer les initiatives locales (économies circulaires, l’intégration de l’emploi informel, l’augmentation d l’assiette fiscale de la commune et le déploiement du digital) liées à la mise en œuvre des ODD.